Urbino: maxi controllo Carabinieri per 2 per clandestini

Maxi controllo del territorio da parte dei carabinieri di Urbino e delle stazioni vicine. Oltre 20 militari sono stati impegnati la notte scorsa per verificare la presenza di clandestini nel quartiere di Urbino 2, nei pressi di Gallo di Petriano. Sono stati identificati 47 stranieri,di cui 16 già noti alla giustizia. Sono state controllate anche 29 vetture, con 6 perquisizioni domiciliari e 8 personali. Un magrebino è stato denunciato per possesso di droga, anche se in modica quantità. Mobilitati in totale 24 militari e 12 pattuglie. Il capitano Renato Puglisi ha parlato di "un'operazione di controllo mirato ad un quartiere particolare come quello di Urbino 2 spesso interessato da episodi di criminalità legata allo spaccio di droga".