Rimini: fanno saltare il bancomat a Monte Colombo. Indagini in corso

Degli scassinatori hanno fatto saltare per aria il bancomat alla filiale di Taverna della Banca Popolare Valconca.



Attorno alle due i soggetti hanno riempito di gas lo sportello automatico e causato un esplosione che ha scassato l'apparecchiatura e fatto saltare parte della facciata dell'edificio.



I Carabinieri sono accorsi prontamente, ma al loro arrivo gli scassinatori si erano già dileguati con il bottino di circa 10mila euro in contanti. Le indagini sono in corso, anche attraverso l'ausilio delle telecamere a circuito chiuso.