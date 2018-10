"Movida": GdF Rimini scopre incassi in nero per 2 milioni di euro e 25 lavoratori irregolari

“Full Black”: così è stata denominata l'operazione della Guardia di Finanza di Rimini, nel settore del divertimento notturno, che ha consentito di far emergere – nei confronti di una società che gestisce un locale da ballo – un'evasione di oltre 800.000 euro, a fronte della scoperta di incassi, non dichiarati al fisco, per 2 milioni di euro. Ma l'attività ispettiva non si è fermata a questo; dopo una serie di interventi iniziati in estate, presso altri 2 locali di intrattenimento, si è constatata la presenza di 25 lavoratori irregolari; di cui 15 risultati completamente in nero.