Tragedia nel Ravennate: grave scontro tra auto e moto, perde la vita un 17enne

Incidente mortale, nella notte, a Chiesuola di Russi, nel Ravennate, sulla via Provinciale Prada all'incrocio con Via di Mezzo: nello scontro tra un'auto e una moto - accaduto una ventina di minuti dopo la mezzanotte - ha perso la vita un 17enne, in sella al motociclo. Condotta all'Ospedale di Faenza in codice uno, ossia di bassa gravità - riporta la nota sintetica del 118 - una donna, presumibilmente la conducente dell'auto. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, con una autoambulanza e un'automedicalizzata oltre ai Vigili del Fuoco e ai Carabinieri per gli accertamenti del caso.