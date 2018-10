Ragazza ferita trasportata a Urbino: il medico che ha segnalato il caso rischia un provvedimento disciplinare

Il padre della ragazza intanto annuncia l'intenzione di sporgere denuncia per mancato soccorso

Rischierebbe un richiamo disciplinare Michele Nardella, il medico del 118 che ha segnalato alla stampa il caso della ragazza ferita a Montelicciano il cui mancato trasporto all'Ospedale di San Marino ha causato grande clamore mediatico.



Secondo quanto riporta Il Resto del Carlino, Nardella avrebbe dovuto chiedere il permesso di raccontare i fatti all'azienda sanitaria locale e, prima di muoversi, avrebbe dovuto ricevere il via libera da parte dei suoi superiori. Potrebbe quindi ritrovarsi davanti al comitato di disciplina dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale di Pesaro per rendere conto dell'accaduto, che potrebbe decidere i provvedimenti del caso.



Sempre sul Carlino il padre della 17enne ferita dichiara l'intenzione di avanzare denuncia per mancato soccorso. Da parte sua Iss ha annunciato ieri di voler intraprendere azioni a tutela della buon nome dell'Istituto.