Giovane sammarinese beccato con la droga, sequestrati 70 grammi di marijuana e altre sostanze

Il giovane, poco più che ventenne, era sotto osservazione ma non ha precedenti. Dopo essere stato trasferito ai Cappuccini è stato scarcerato ed è tornato a casa.

Era visibilmente agitato quando è stato fermato dalla gendarmeria il giovane sammarinese poco più che ventenne beccato, venerdì scorso, con delle sostanze stupefacenti nell'auto in cui viaggiava. I militari, durante il controllo, hanno sentito un odore acre, tipico della marijuana, e hanno poi rinvenuto la droga all'interno del veicolo.



Non solo nell'auto, perché, con la perquisizione personale, sono state trovate altre quantità di stupefacenti nei calzini e sulle parti intime. Altra droga è stata poi recuperata nella sua abitazione, insieme a un bilancino di precisione. Alla fine sono stati sequestrati 70 grammi di marijuana, uno di hashish e 4 francobolli di lsd.



Dopo essere stato interrogato, il ragazzo, assistito dall'avvocato Antonio Masiello, è stato trasferito nel carcere dei Cappuccini. L'interrogatorio di garanzia è stato eseguito la vigilia di Natale in tribunale dal commissario della legge Alberto Buriani. Il sequestro al giovane sammarinese, che era sotto osservazione ma che non ha precedenti, è il risultato di un'operazione della gendarmeria sul contrasto allo spaccio di stupefacenti.



mt