Incidente sul lavoro: muore artigiano a Lesignano

Schiacciato da lastre in cartongesso. Ha perso la vita un artigiano 42enne, di origine moldava e residente a Rimini. Era impegnato in opere di ristrutturazione edile in una abitazione a Lesignano. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio. Gli uomini della Polizia Civile sono intervenuti per i rilievi del caso.