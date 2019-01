Forte scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte nel ravennate, avvertita anche nelle zone limitrofe











È stata di magnitudo 4.6, con epicentro nella provincia di Ravenna la scossa di terremoto che, a mezzanotte e 3 minuti, è stata nettamente avvertita in tutto il nord est, in particolare in Emilia Romagna, nel Veneto e in Friuli. Ne dà notizia con un Tweet l'Ingv. La scossa è stata avvertita anche a Rimini e nella Repubblica di San Marino. Molti si sono svegliati e hanno lanciato l'allarme sui social.

Molte le persone scese in strada e tante le chiamate ai vigili del fuoco.