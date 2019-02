Allerta vento: chiuso l'accesso ad alcune aree dei Tavolucci. Centro operativo

L'agenzia regionale per la sicurezza della Protezione Civile del'Emilia Romagna ha divulgato una allerta arancione per il forte vento di queste ore. Allerta recepita anche dalla Protezione Civile di San Marino che precauzionalmente questa mattina alle 7 ha chiuso alcune porzioni del centro uffici di Borgo Maggiore per il rischio caduta pannelli.



Il centro è comunque operativo e per accedervi occorre seguire dei percorsi obbligati.



Al momento le raffiche sono intorno ai 90 kh orari, e l'invito alla popolazione è di prestare attenzione.



La Protezione civile di San Marino invita, nel caso di raffiche più forti, a seguire questi consigli:



Se ci si trova all’aperto, è meglio allontanarsi da aree verdi, strade alberate e da tutte le strutture come tensostrutture, impalcature, gazebo, strutture espositive o commerciali, pubblicitarie;



In macchina, è meglio moderare la velocità, se non addirittura fermarsi;



Cautela sui viadotti e all’uscita dalle gallerie, soprattutto se si è al volante di furgoni, mezzi telonati, autocaravan o roulotte.



In casa o sul posto di lavoro, bisogna stare lontani da finestre e vetrate, e sistemare e fissare tutti gli oggetti nelle aree esposte al vento che rischiano di essere trasportati dalle raffiche (vasi ed altri oggetti su davanzali o balconi, antenne o coperture/rivestimenti di tetti sistemati in modo precario)