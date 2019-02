Polizia Civile: sequestrati 100 grammi di marijuana in un ufficio in Città

Durante un controllo a Fiorentino, una pattuglia della Polizia Civile ha fermato un'auto con targa sammarinese. Il conducente 22enne, T. S. le iniziali, agli occhi degli Agenti è subito apparso in stato di alterazione psicofisica. Dai controlli il ragazzo è infatti risultato sobrio, ma positivo al test sugli stupefacenti. A seguito delle sue dichiarazioni, i funzionari di polizia hanno perquisito un ufficio in Città che il ragazzo condivideva con due amici di 21 anni (V.P. e S.D). All'interno sono stati trovati circa 100 grammi di marijuana. I tre sammarinesi sono così stati denunciati a piede libero per detenzione di sostanze stupefacenti.



fm