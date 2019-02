Minacce alla compagna con la pistola: convalidato l'arresto

Resta in carcere ai Casetti, Enrico Fagioli, il 31enne nato a San Marino, finito in manette domenica sera per detenzione di armi clandestine e minacce aggravate. L'arresto è stato convalidato questa mattina dal gup del Tribunale di Rimini Benedetta Vitolo. Con una pistola giocatolo, ma modificata per esplodere proiettili veri, il giovane aveva minacciato la compagna, una 37enne ungherese subito corsa sul balcone a chiamare aiuto: di lì a poco le Volanti della Polizia erano giunte sul posto, procedendo all'arresto. La donna aveva braccia e gambe coperte di lividi.