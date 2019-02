Bravata di due ragazzi, rubano un autocarro alla Ecosystem di Acquaviva. Denunciati per furto

Una bravata finita negli uffici della Gendarmeria di Acquaviva. Dopo che due 18 enni residenti in Valmarecchia, nelle prime ore dell'alba del 3 febbraio, erano entrarti all'interno dell'Ecosystem, nella zona industriale di Cà Martino di Acquaviva. Hanno forzato una delle porte d’ingresso, per impossessarsi delle chiavi e rubare un autocarro Peugeot modello Boxer.

Mezzo che la ditta utilizza nella raccolta dei rifiuti. Nella fuga precipitosa i 2 ladri urtavano violentemente un’autovettura in sosta, per poi abbandonare il veicolo nelle campagne poco dopo il confine sammarinese. La Brigata di Acquaviva, ha individuato gli autori del furto: due cittadini marocchini diciottenni. Convocati negli uffici della Gendarmeria sono stati denunciati a piede libero per il furto del veicolo e per la guida senza patente.