24enne Ceca, residente a San Marino, arrestata per spaccio dai carabinieri di Cattolica

Doppia operazione antidroga dei carabinieri.

Un vasto giro di acquirenti ed una piazza che si allungava da Pesaro al Rubicone, senza orari: dalle 8 del mattino alle due di notte piazzavano fino a 150 grammi di eroina al giorno. Perlopiù alle fermate degli autobus. I carabinieri di Cattolica hanno arrestato tre persone: una ragazza di 24 anni dell'est, residente a San Marino ed irreperibile in un primo momento, poi presa non appena ha varcato il confine italiano, e due tunisini di 26 e 30 anni. Nel corso dell'operazione, sono stati sequestrati 700 grammi di droga.



“Fratelli maria” il nome dell'operazione dei carabinieri di Riccione, che nell'appartamento di due fratelli di poco più di 50 anni hanno trovato una vera e propria coltivazione di marijuana. Sequestrate una decina di piante, mezzo chilo di marijuana, bustine e denaro contante, ritenuto frutto dello spaccio. Un modo per arrotondare i lavori saltuari che facevano piuttosto redditizio, tanto che ne stavo realizzando un' altra.

s.b