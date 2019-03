Serravalle: camion perde litri di olio, strada chiusa. Nel torrente Ausa la situazione sotto controllo

Un camion in tarda mattinata stava consegnando l'olio alle attività della zona, a Dogana alta quando, affrontando la salita di cà Ragni, ha perso parte del suo contenuto Il portellone posteriore, forse per la pendenza e il peso interno, si è rotto e4/5 mc di olio d'oliva si sono riversati in strada, i bancali rovesciati, alcuni dei quali hanno raggiunto delle auto in sosta.



L'olio si è poi riversato in acqua, principalmente nei pozzetti in prossimità di Strada Ca'Ragni, fino a giungere nel torrente del Parco Ausa. La situazione però è già tornata sotto controllo grazie all'intervento congiunto della Sezione Antincendio della Polizia Civile, il Servizio Protezione Civile, la squadra di pronto intervento del Servizio Fognature dell'Azienda Autonoma per i Servizi Pubblici, le Guardie Ecologiche e i tecnici del Dipartimento Prevenzione dell'Istituto Sicurezza Sociale, che hanno attivato immediatamente tutte le procedure di bonifica e le operazioni di riparazione, facendo intervenire anche ditte specializzate.



L'olio è stato aspirato dopo essere stato confinato da barriere olioassorbenti fino ad arrivare alla completa bonifica delle acque. L'intera operazione è stata coordinata dal Comandante Vicini e il Dirigente Fabio Berardi.



Via Cà Ragni resta chiusa al traffico fino al primo pomeriggio per permettere il completamento delle operazioni di pulizia della sede stradale, di tutte le caditoie e della rete fognaria sottesa, sempre ad opera di ditte specializzate.



