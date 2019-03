Minacce di morte al Presidente, il Comitato civico #Rispetto si ferma

Badanti: nel giugno scorso avevano presentato un esposto denunciando la piaga del caporalato in ospedale a San Marino, “sistema con tutti i tratti propri del 'racket'” - si era detto allora; oggi il Comitato civico #Rispetto “si è forzatamente messo in posizione di pausa”. Ne dà notizia sul suo profilo Facebook la Vice Presidente Alba Montanari, riportando una nota che fa riferimento a “minacce di morte che hanno raggiunto il Presidente (Annarita Mauriello), per cui - si legge - non possedendo forze sufficienti per fronteggiare simili attacchi, non ha potuto che fermarsi”. La situazione avrebbe infatti portato alle dimissioni diversi membri del Comitato. L'intenzione tuttavia non è affatto quella di gettare la spugna, ma solo “un atto dovuto”. In sostanza – riporta ancora la nota - “si attendono tempi migliori per riportare il Comitato in attività anche con l'immissione di nuove forze, attive, capaci, coraggiose e pronte a difendere i più deboli e coloro che soffrono per i propri diritti umani e civili calpestati”. La questione è in mano agli inquirenti.