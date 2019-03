Incidente in moto per coppia di giovani sammarinesi

Il sinistro è avvenuto a Ponte Messa. Entrambi i feriti ricoverati a Rimini

Una coppia di giovani sammarinesi, in sella ad una moto, è rimasta coinvolta in un incidente stradale, in tarda mattinata a Ponte Messa, lungo la Marecchiese, non lontano dall'incidente mortale in cui ieri ha perso la vita un centauro di Verucchio. Entrambi i feriti sono stati trasportati all'Ospedale di Rimini. Le loro condizioni sarebbero serie. L'incidente è stato rilevato dai Carabinieri di Novafeltria.