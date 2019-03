Fatture per operazioni inesistenti, nuovo processo a San Marino

Oggi prima udienza, si tratta di casi in crescita

“Vendevano fatture, non servizi” le parole dell'ispettore Paolo Francioni danno conto delle criticità e le anomalie evidenziate dai rapporti della Polizia Civile, che saranno prodotti nella prossima udienza. Nel caso in questione sono centinaia le fatture per operazioni inesistenti, con importi che vanno da poche centinaia a 45mila euro, emesse tra il 2010 e il 2014. Il processo si è aperto oggi, a due anni dal rinvio a giudizio: l'imputato, un 56enne di Terni, Alberto Del Frate, socio e amministratore di una società sammarinese, la Event Media srl di Acquaviva, difeso dall'avvocato Elia Fabbri, non era presente in aula. Secondo l’accusa avrebbe messo fatture false per prestazioni mai rese nei confronti una serie di società. Casi come questi sono in aumento a San Marino, e se allineati fanno da contraltare al calo drastico delle 'cosiddette' frodi carosello, nonché riflettere su società create ad hoc, con aspettativa di vita che difficilmente supera i 3 anni. In questa prima udienza l'escussione di un funzionario dell'ufficio tributario ha permesso di soffermarsi sul rapporto tra la Event Media srl, ed il suo giro d'affari stimato oltre i 3 milioni di euro, ed il fisco. Prossima udienza il 5 aprile.