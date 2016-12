Talenti dei Castelli: Lucia Castiglioni (Borgo Maggiore) si aggiudica l'edizione 2016

Grande attesa – ieri - per la tombola di Natale, promossa da Banca di San Marino, e la finalissima de i Talenti dei castelli. Uno show unico, quello della Vigilia, trasmesso in diretta sulla nostra emittente

E' stata Lucia Castiglioni ad aggiudicarsi la seconda edizione de i Talenti dei Castelli e a succedere a Irol MC: quest'anno nella veste di conduttore, insieme ad Emanuela Rossi. Lo show di ginnastica ritmica della 18enne sammarinese – fatto di danza, eleganza, elasticità e fantasia – ha stravinto il voto popolare, e ribaltato il giudizio della giuria, che quest'anno era composta dal presidente Giuseppe Cesetti, e da Lia Fiorio, Roberto Fabbri ed Alessandro Carli. Edizione di alto livello, quella del 2016, che aveva visto presentarsi alle selezioni ben 32 artisti: tra le stelle emergenti anche una giovanissima come Ginevra Bencivenga, appena 11 anni, voce grintosa e personalità da vendere. Alla Castiglioni vanno 2.000 euro; 3.000 al castello di appartenenza, Borgo Maggiore. Senza contare la visibilità: quella che ha portato Irol a partecipare alla trasmissione Amici. Le esibizioni del talent sammarinese - targato Banca di San Marino, e realizzato in collaborazione con la RTV e la partecipazione della Fondazione Ente Cassa di Faetano - hanno vivacizzato e spettacolarizzato l'attesa per l'estrazione della tradizionale Tombola di Natale. Il premio di 10.000 euro è andato a Giuseppina Monaldi, ristoratrice. A ritirare la vincita il nipote della donna.