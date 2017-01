Monica Hill e Banda Miliare fanno il pienone

Tutto esaurito al Teatro Titano, Piazza S. Agata, per il concerto di Monica Hill con la Banda Militare della Repubblica di San Marino. La cantante sammarinese, protagonista della prima edizione di Amici e corista di Laura Pausini, accompagnata dai musicisti diretti dal Maestro Stefano Gatta. L’incasso sarà devoluto alla Fondazione Centro Anch’io, promotrice del progetto “Chiavi di casa”, per costruire una residenza protetta per le persone con disabilità intellettive rimaste sole.