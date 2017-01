Eurofestival, RTV: "Nessun contatto con il signor Maiello"

In merito alle notizie uscite sui siti web e sulla stampa sammarinese di una presunta proposta di partecipazione al cantante Tony Maiello all'Eurovision Song Contest per San Marino RTV, interviene il Capodelegazione Alessandro Capicchioni: “Non abbiamo avuto alcun contatto con il signor Maiello, né abbiamo incaricato alcuno di contattarlo a nome nostro. Non escludiamo il millantato credito - visto che i nostri nomi sono pubblici e reperibili facilmente sul web”. Prosegue intanto la preparazione della prossima edizione dell'Eurofestival, che si terrà a Kiev, nonostante la delicatezza della situazione internazionale e dei rapporti tra il paese ospitante e la Russia.