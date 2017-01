Festival di Sanremo, Maria De Filippi ufficialmente in squadra: parteciperà a titolo gratuito

Maria De Filippi è ufficialmente nella squadra del Festival di Sanremo 2017. La conduttrice è apparsa sorridente, vestita di nero, alla conferenza stampa di presentazione in corso al Teatro del Casinò. 'Per il mio terzo anno al Festival ci voleva il top, e ho pensato a Maria', ha commentato il direttore artistico Carlo Conti sottolineando che la De Filippi 'partecipa a titolo gratuito'. Lei ha ribadito la 'grande stima' per Conti che 'è e rimane il direttore artistico'. Fra gli ospiti, Tiziano Ferro,

Giorgia, Mika, Ricky Martin e Rag'n'Bone Man.