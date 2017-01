17 gennaio 1929: nasce Braccio di Ferro

Braccio di Ferro, in inglese "Popeye, the Sailor Man" è un personaggio immaginario statunitense nato dalla brillante matita di Elzie Crisler Segar.

Il famoso marinaio è apparso in strisce a fumetti e cartoni animati cinematografici e televisivi. Ma il suo debutto lo fa nella striscia a fumetti del King Features Syndicate Thimble Theatre il 17 gennaio 1929.

Negli anni successivi "Popeye" diventò il titolo della striscia .

Sebbene la striscia Thimble Theatre di Segar fosse al suo decimo anno quando Braccio di Ferro fece il suo debutto, Popeye divenne subito il protagonista della striscia, e Thimble Theatre divenne una delle proprietà del King Features più popolari nel corso degli anni trenta.

Thimble Theatre venne continuata dopo la morte di Segar nel 1938 da diversi scrittori e artisti, in particolare dall'assistente di Segar Bud Sagendorf.

Thimble Theatre venne poi adattato in una serie di cortometraggi animati cinematografici intitolata "Braccio di Ferro" per la Paramount Pictures.

I Fleischer - e successivamente i Famous Studios di proprietà della Paramount - ne continuarono la produzione fino al 1957. I cortometraggi sono ora di proprietà della Turner Entertainment, una società controllata dalla Time Warner, e distribuiti dalla società sorella Warner Bros.

Nel 2002 TV Guide classificò Braccio di Ferro al 20º posto nella sua lista "50 Greatest Cartoon Characters of All Time"