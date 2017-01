"Domeniche nel Castello": a Serravalle le melodie del Nabucco

Col nuovo anno proseguono a Serravalle anche le Domeniche nel Castello, alla quindicesima edizione. Dopo l'appuntamento della scorsa settimana con la Gioconda, oggi è stata la volta del Nabucco di Giuseppe Verdi. Le sue melodie più belle sono state offerte al pubblico, dal vivo, con la presenza - in via eccezionale - del coro lirico "Perla Verde" di Riccione. Alla musica lirica si affianca la solidarietà, visto che l'incasso dell'ingresso - ad offerta libera - verrà poi devoluto per finalità benefiche.