19 febbraio 1953: nasce Massimo Troisi

Proprio oggi, a San Giorgio a Cremano, viene presentato il murales realizzato da Jorit dedicato a Massimo Troisi in occasione dell’anniversario della sua nascita. Un omaggio all’attore da parte della sua città natale, il murales sarà illuminato notte e giorno. Avrebbe festeggiato i 64 anni se un fatale attacco cardiaco non lo avesse portato via a 41 anni per un fatale attacco cardiaco. Principale esponente della nuova comicità napoletana nata agli albori degli anni settanta, soprannominato «il comico dei sentimenti» o il «Pulcinella senza maschera», è considerato uno dei maggiori interpreti nella storia del teatro e del cinema italiano, campi dove si affermò particolarmente.