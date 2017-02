20 febbraio 1909 - Marinetti pubblica su “le Figaro” il Manifesto futurista

Filippo Tommaso Marinetti, scrittore e drammaturgo, è il fondatore del movimento futurista, la prima avanguardia storica italiana del Novecento.

Il Manifesto del Futurismo apparve in anteprima sul Gazzetta dell'Emilia di Bologna, il 5 febbraio 1909, ma raggiunse la fama dopo la pubblicazione in francese sulla prima pagina del quotidiano Le Figaro, il 20 febbraio 1909, con il titolo “Manifesto iniziale del Futurismo”.

L’opera nacque come reazione alla cultura borghese dell'Ottocento, compreso il decadentismo dannunziano. "Parole in libertà" dovevano sostituire la retorica tradizionale, invitando alla rottura con gli schemi pregressi.

Nei suoi articoli, il Manifesto predisse alcuni tra i più grandi eventi che scossero il XX secolo.

Di seguito potete leggere quanto pubblicato su Le Figaro

“Manifesto iniziale del Futurismo” – 20 febbraio 1909