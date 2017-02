Sergio Rubini: "Il mio incontro con Fellini come quello di Bernadette con la Madonna di Lourdes"

Soddisfatto il curatore della rassegna Ivano Marescotti. E il direttore degli Istituti Culturali Rondelli è favorevole alla quarta edizione il prossimo anno

Ieri al Teatro Titano l'ultimo appuntamento della rassegna teatrale “Lo schermo sul leggio”. Protagonista l'attore Sergio Rubini nel “Gattopardo”. Visto il successo, la rassegna – ideata da Ivano Marescotti – tornerà, con ogni probabilità, anche il prossimo anno.



E' uno dei piu' importanti attori contemporanei e nel 1987 Federico Fellini lo scelse per interpretare proprio il regista riminese in età giovanile al suo arrivo a Cinecittà nel film “L'intervista”. “Il mio incontro con Fellini? Come Bernadette quando gli è apparsa la Madonna a Lourdes. E' stato un incontro – racconta Sergio Rubini - che ha segnato completamente la mia vita. Dal punto di vista professionale mi ha facilitato, certo...Ciò che in realtà ricordo di quell'incontro è più il risvolto umano...Anche perchè io ero veramente un ragazzino e Fellini con me non aveva voglia di parlare di cinema, ma di dirmi come dovevo guidare, come mi dovevo svegliare la mattina, i giornali che dovevo leggere...Si parlava molto poco di cinema”.

Un successo Rubini al Titano, nel Gattopardo di Tomasi di Lampedusa, portato sul grande schermo da Luchino Visconti. E “L'anno prossimo – dice il Direttore degli Istituti Culturali Paolo Rondelli – siamo orientati a ripetere la rassegna” che è ideata e diretta da Ivano Marescotti.



luca salvatori