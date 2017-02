Commedia al castello (SERRAVALLE): spettacolo alla polivalente (A. MARTELLI)

Il Castello di Serravalle accoglie la commedia dialettale aprendo l'Auditorium “Little Tony” alla Compagnia Arnaldo Martelli con la replica di sabato 25 febbraio inizia una serie di collaborazioni future culturali e di spettacolo

“Dò stciuptédi mè pustéin”, 3 atti in vernacolo, che raccolgono usi, detti e costumi di tutt'e 9 i castelli arriva a Serravalle in sala teatrale polivalente per portare alla cittadinanza un messaggio comune: lo spazio pubblico e popolare si riempie della gioia di persone riunite dall'amore per il teatro.

Nuovi progetti e tante idee da far circolare mediante il palcoscenico con l'ironia degli interpreti che sono persone comuni capaci di vivere con gli altri più intensamente la loro passione per lo spettacolo (divertendosi e facendo divertire).

Interviste: Vittorio Brigliadori Capitano Castello Serravalle

Augusto Casali Capocomico "ARNALDO MARTELLI"