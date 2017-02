Michele Berlot: 23 opere per un ponte ideale tra Cina e Russia

L'artista fiorentino espone sul Titano, nello Spazio Onofri 57 di Città

Michele Berlot presenta la propria collezione a San Marino, allo Spazio Onofri 57 di Città, in una mostra curata da Andrea Della Balda. 23 opere che in parte provengono da esposizioni in Italia e all'estero. Nell'aprile dello scorso anno infatti l'artista ha partecipato ad una mostra di arte contemporanea a Stoccarda organizzata dall'Istituto Italiano di Cultura, ma alcuni suoi quadri stanno affrontando un tour espositivo anche in Russia da dicembre 2016. Una delle sue opere, tra l'altro, premiata nel 2015 con diploma di merito e medaglia di bronzo nel concorso Quality Expo, è stata inserita tra quelle che attualmente compongono una esposizione itinerante che attraversa la Cina.

Con questa personale Berlot consolida il successo già ottenuto il mese scorso sul Titano con l'esposizione, negli stessi spazi, di tre sue opere nell'ambito di una mostra insieme ad Enzo Tardia.