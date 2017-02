"Il Fondatore" dei McDonald's al cine di Borgo

Arriva in Repubblica il film THE FOUNDER con uno strepitoso Michael Kane vero mattatore della storia americana di successo

“Kroc stile” (rapace venditore di frullatori...) appella cantandolo il FOUNDER della McDonald il chitarrista inglese Knopfer nella sua bellissima BOOM, LIKE THAT, che sembra il sottotesto alla sceneggiatura del film.

RAY KROC ha 'miscelato' la vita di tutti, dagli anni Cinquanta in poi, inventando il fast food planetario (“le nuove cattedrali del consumismo aperte tutti i giorni non soltanto la domenica”) compiendo un miracolo economico continuo inarrestabile dell'effimero (nome, logo, marchio standard differenziato per ogni paese) basato sul panino... Ha 'centrifugato' tutto il mondo partendo dal genio di 2 fratelli di San Bernardino (uomini senza successo di talento) ai quali a tolto anche il cognome: il signor McDonald è Kroc, un uomo (ricco) di successo senza talento...

E si sa i TALENTI sono un dono ma come il vil denaro ( il dollarone, “sterco del demonio”) possono essere rubati ( “il mio nome non e Kroc con una K come coccodrillo... si tratta di cane mangia cane e ratto che mangia ratto” - Mark Knopfer).

Poscritto

si consiglia durante la lettura l'ascolto della canzone BOOM, LIKE THAT facilmente scaricabile...

fz