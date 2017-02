Jocelyn a Rtv, dopo la Rai e Telemontecarlo "tenterò un'avventura a San Marino"

1993. Uno spezzone de “Il grande gioco dell’oca”, trasmissione italiana in onda su Rai 2, curata dal regista, ma anche noto autore e conduttore televisivo, Jocelyn, oggi ospite a San Marino Rtv. Nato e cresciuto in Francia, originario di Tunisi, è stato uno dei volti più noti del panorama tv degli anni 80 e 90.

"Il programma che mi rappresenta di più è La caccia al tesoro. Mi è rimasto davvero nel cuore. Il grande gioco dell'oca è stato un grande successo. Non ci sarà un ritorno in Italia perché i budget sono troppo piccoli".

L’esperienza e Telemontecarlo, che fu l’esordio della sua carriera, suscita in lui molti ricordi: "Venendo qui a San Marino ho l’impressione di ritrovare Montecarlo.”

Oggi, dall’alto della sua carriera, ammette che la situazione televisiva italiana non solo non è più come vent’anni fa, ma è piuttosto incerta "non so dove andremo a finire, un broadcast deve essere un broadcast, non un produttore".



Serena Santoli