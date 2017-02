Luoghi letterari e fotografici della memoria: Shoah locale e Romania in immagini solo a San Marino

Cultura, arte e memoria, in due eventi pubblici di rilievo a Palazzo Graziani e in Pinacoteca San Francesco Libri sulla questione ebraica e una mostra fotografica sulla “Terra romena”



Il 27 febbraio (GIORNO DELLA MEMORIA) è solo il punto di partenza per ricordare la SHOAH. A San Marino continuano gli incontro aperti alla cittadinanza promossi dalla Giunta di Città e dal Centro di ricerca sull'emigrazione per parlare del POPOLO EBRAICO con libri di storia locale (Montefeltro: Pennabilli, San Leo, Sant'Agata e costiera adriatica: Bellaria, Cattolica) che toccano anche la Repubblica. FOGLI DI VIA e SPIAGGE DI LUSSO pubblicazioni coinvolgenti curate da Lidia Maggioli e Antonio Mazzoni con manoscritti, fotografie e memorie, originali sulle persecuzioni, i pregiudizi e le ideologie, atteggiamenti politici e razziali antiebraici in Italia.

Viene dagli Istituti Culturali (e dai consolati di Romania in Italia e a San Marino), invece, la prima fotografica di 25 frammenti in bianco/nero e a colori sulla Romania a San Francesco fino al 1 maggio. LUCI DELL'EST di Dorin Mihai parla di facce, di foreste, archetipi trasfigurati nel reale (uomini e donne attaccati alla loro terra tanto da averla dentro... conservandola indenne nel cuore).

