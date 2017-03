Presentato il volume "Sarajevo Capitale d'Europa 20 anni dopo"

Gli autori delle immagini, Vittorio Giardi e Gabriele Mazza, in udienza dai Capitani Reggenti con l'Ambasciatore Chiaruzzi

20 anni dopo la guerra la rinascita di Sarajevo nelle immagini dei fotografi Vittorio Giardi e Gabriele Mazza. Nel gennaio 2016 la loro mostra al Palazzo del Consiglio d'Europa di Strasburgo: “Per la prima volta – disse il segretario generale Jagland – uno Stato non esibisce se stesso bensì qualcun altro”. Parole semplici motivo d'orgoglio, sia per gli autori che per la Repubblica di San Marino. E altre belle parole ai due fotografi le hanno rivolte oggi i Capitani Reggenti Marino Riccardi e Fabio Berardi in occasione dell'udienza per la presentazione del libro fotografico sulla mostra a Strasburgo. “L'arte – ha detto la Reggenza - può contribuire a costruire ponti tra uomini e popoli e avvicinarci ad esperienze in grado di offrire preziosi motivi di speranza per costruire un futuro”di coesistenza tra differenti realtà. Giardi e Mazza, intanto, sono tornati a Sarajevo e presto vedremo cosa hanno visto attraverso l'obiettivo delle loro macchine fotografiche.



l.s.



Nel video l'intervista al fotografo Gabriele Mazza