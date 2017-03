Eurovision: Valentina Monetta rappresenterà San Marino. Questa sera ospite speciale al tg delle 19:30

Dopo l'annuncio di ieri del Dg di RTV Carlo Romeo, che vede il duo formato da Valentina Monetta e Jimmie Wilson a rappresentare San Marino all’Eurovision Song Contest 2017 di Kiev, con il brano dance “Spirit of the Night“, avremmo in studio proprio Valentina.

Voluta e richiesta a gran voce dai fan dell'ESC 2017, la Monetta parteciperà per la quarta volta all'Eurovision Song Contest.

L'intervista è prevista per questa sera all'interno del Tg delle 19:30, su San Marino RTV, canale 73 del digitale terrestre, 520 di Sky e 73 di Tivusat.



Si tratta di un'altra sfida che la Radiotelevisione della Repubblica di San Marino" ha dichiarato il Dg di Rtv Carlo Romeo. "Una sfida che come sempre ci giocheremo fino in fondo, nonostante tutto".