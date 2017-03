Uomini con le Gonne in PICCOLE DONNE al Titano

Al teatro di Città, venerdì ore 21, per la rassegna SPERIMENTAL(A)MENTE Alessandro Fullin presenta PICCOLE GONNE della Compagnia teatrale NUOVE FORME

PICCOLE GONNE mette in scena PICCOLE DONNE nella versione americana tratta dal romanzo di May Alcott in un copione ironico e surreale adattato alla scena italiana con tanti rimandi alla cronaca e alla quotidianità comica del tempo e dei nostri giorni ( da Barack Obama all'Ikea). Compagnia al maschile con una eccezione in scaletta a sorpresa anche nello spettacolo la donna è da cercare tra gli uomini già (quasi) tutti al femminile...

Paolo Poli, grande maestro del travestimento e dell'equivoco da fantasista e trasformista di razza, aleggia sul palco senza comparire si fa sentire proprio nell'arte di scena del multiforme Alessandro Fullin noto showman e uomo di teatro attento all'operetta e al colpo di scena in platea... dal proscenio!?

fz