30 marzo 1853 - nasce Vincent Van Gogh

Vincent Willem van Gogh è stato uno dei più grandi pittori olandesi e ha segnato la storia dell'arte a livello mondiale.

La sua attività artistica è incredibilie, si contanto infatti quasi 900 dipinti e più di mille disegni, senza considerare i numerosi schizzi non portati a termine e tanti appunti destinati probabilmente all'imitazione di disegni artistici di provenienza giapponese.

Van Gogh influenzò profondamente l'arte del XX secolo. Dopo aver trascorso molti anni soffrendo di frequenti disturbi mentali, incompreso dai suoi contemporanei, morì all'età di 37 anni per una ferita da arma da fuoco, molto probabilmente auto-inflitta.

All'epoca della sua morte i suoi lavori non erano molto conosciuti né tantomeno stimati. Questo cambiò durante gli anni, le opere del pittore olandese con il passare del tempo acquistarono sempre più fama e notorietà.

Il 30 marzo del 1987, a poco più di un secolo dalla nascita del grande artista, è stata battuta all'asta da Christie's una vendita record per il dipinto "Vaso con quindici girasoli" di Vincent Van Gogh, venduto per l'importo di 39, 921 milioni di dollari. Se lo aggiudica il magnate giapponese Yasuo Goto.