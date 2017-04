RAFFAELLO da URBINO al cinema di SAN MARINO

Torna al Concordia grazie ai nostri Istituti Culturali il docu-film su SANZIO successo di pubblico per le festività anche nelle sale italiane e presto in tutto il mondo

La sera del giovedì 20 aprile alle 21 torna la pellicola sul PRINCIPE DELLE ARTI girata in gran parte a Urbino. RAFFAELLO SANZIO e il suo splendore rinascimentale tra Firenze e Roma raccontato dal riminese Antonio Paolucci già direttore dei Musei Vaticani e Ministro della Cultura. Ricostruzioni cinematografiche e storiche originali ispirate alla pittura ottocentesca celebrativa del maestro urbinate allievo del Perugino molto amato dal papa Giulio II.

Un set itinerante altamente tecnologico con location in palazzi, gallerie e musei, spazi unici al mondo aperti al pubblico e trasposti in sala anche in 3D.

ARTE AL CINEMA IN GRANDI MOSTRE con 70 opere originali, 30 direttamente di Raffaello, comprese alcune giovanili di recente attribuzione a confronto con i geni immortali del tempo come LEONARDO, MICHELANGELO e l'altro marchigiano d'area urbinate nativo di Fermignano: il BRAMANTE.

fz