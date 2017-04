MARCHESI si nasce e buoni cuochi si diventa, a scuola - INTERVISTA INTEGRALE



La nostra intervista con il maestro degli chef stellati italiani a San Marino dopo gli incontri di Euro - Toques avvenuti alcuni anni fa in Taverna Righi

GUALTIERO MARCHESI decano dei cuochi italiani, chef celebrato in tutto il mondo, in vista dal Capitani Reggenti per una udienza ufficiale a lui riservata. Arrivato in mattinata sul Pianello ha voluto salutare in modo informale anche i nostri cuochi, lo stellato LUIGI SARTINI e la finalista di MasterChef, CRISTINA NICOLINI. Accompagnato da Segretario all'Istruzione Marco Podeschi ha poi incontrato la REGGENZA presentato con una breve biografia che attraversa mezzo secolo di storia della cucina italiana. Il responsabile della Cultura e dell'Educazione ha invitato il maestro per sottoporgli un nuovo approccio, nuove idee e un riordino, delle mense pubbliche e della alimentazione scolastica. Marchesi ha successivamente rivolto ai Capi di Stato i complimenti per la bellezza del paese esternando la sua meraviglia dopo l'ultima venuta sul Titano 15 anni fa. Il maestro ha ricordato a tutti che la buona cucina è da sempre donna perché fatta “in modo semplice col cuore” e non solo con la ragione della conoscenza. I REGGENTI lo hanno, in fine, ringraziato per le belle parole rinnovando stima e apprezzamento per la carriera che ha prodotto arte e cultura culinarie anche a San Marino.

Intervista con GUALTIERO MARCHESI Chef, decano dei cuochi italiani