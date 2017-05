Lella Golfo: un pizzico d'invidia per San Marino, confida ai Capitani Reggenti

Lella Golfo arriva a San Marino nel decennale dell'Associazione San Marino Italia. Nel pomeriggio la presentazione del suo libro 'Ad alta quota'. Ma prima l'impegno istituzionale, ricevuta in udienza dai Capitani Reggenti. La presenta il Segretario agli Esteri, Nicola Renzi, che la descrive per la sua come 'una vita declinata principalmente ai diritti delle donne'. L'ex parlamentare ringrazia autorità, felice di poter festeggiare insieme il decennale dell'Associazione San Marino-Italia. "soddisfazione - dice la scrittrice - e un pizzico d'invidia" per la nomina di una Reggenza rosa. "Nel frattempo l'italia non ha prodotto né un presidente della Repubblica, né un presidente del Consiglio, né un presidente del Senato donna. Voi avete dimostrato maggiore determinazione e volontà nel dare parità di genere alle istituzioni".