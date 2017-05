Concorso di Canto Tebaldi: Teatro alla Scala e San Carlo confermano il patrocinio all'evento

Verso la settima edizione del Concorso Internazionale di Canto, Renata Tebaldi, in programma dal 6 al 9 settembre a San Marino.

E' la Fondazione "Renata Tebaldi" ad annunciare il rinnovarsi di partnership prestigiose. Il teatro alla Scala di Milano e il San Carlo di Napoli hanno in questi giorni riconfermato il proprio Patrocinio all'evento. “Una collaborazione che ha un alto valore simbolico – sottolinea la Fondazione – visto che si tratta di palcoscenici cari alla Tebaldi, e allo stesso tempo rappresenta un riconoscimento per il concorso e il modo in cui la Fondazione ne porta avanti l'organizzazione”.

Una nuova edizione che vedrà nuovamente alla Direzione artistica Angelo Nicastro. Come Presidenti di Giuria i rappresentanti delle massime istituzioni di due grandi capitali della musica. Per la Sezione “Antico e Barocco” sarà Laurent Brunner - Direttore dello Chateau de Versailles Spectacles; per la Sezione “Opera” sarà Dominique Meyer, direttore dello Staatsoper di Vienna.