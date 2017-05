Lezioni di pittura in cucina

Ultima delle 3 conferenze con aperitivo d'artista in Galleria San Marino pittura moderna e cucina dello chef Graziano Canarezza in un evento in mostra a cura di Sivia Arfelli

Tela e tovaglia. Tavola e tavolo. Il binomio vincente tra cucina e pittura funziona. La creatività è sempre questione di gusto dello sperimentare...

Mangiar l'arte (almeno in parte) per quanto possibile avviene in bottega, che è la cucina del pittore, luoghi dove si conservano e combinano le materie prime (gli ingredienti - elementi) per dare COLORE alla nostra vita con gli occhi (si mangia prima con la vista attraverso il naso e poi con la bocca si degusta anche un quadro).

Le corrispondenze artistiche di Castellani, Fontana, Bonalumi tra gli anni Sessanta e Settanta sono il menù a tema dell'ultimo incontro di COL-LEZIONI D'ARTE in aperitivo pomeridiano a Palazzo Arzilli.

La sinossi del critico d'arte moderna e contemporanea, militante, si scioglie (stempera) nel “Concetto spaziale” come il cielo “Blu” su cui scrivere “Senza titolo”; e il piatto (piano) è “un taglio col passato...”

Intervista con Silvia Arfelli Critica D'arte e Gabriele Geminiani Ufficio Stampa COL-LEZIONI ARTE, Scudo Investimenti e Banca CIS