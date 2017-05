"Libriamoci", tanti gli appassionati di libri storici sammarinesi

Iniziato questa mattina, ha riscosso subito grande interesse l’iniziativa "Libriamoci", organizzata dagli Istituti Culturali Biblioteca di Stato. In vendita libri storici per appassionati e non di storia sammarinese, a prezzo speciale, senza scopo di lucro, per condividere con tutti i cittadini l’amore per i libri e per la storia del Titano.

“La biblioteca è un organismo che cresce”, ma noi dobbiamo, purtroppo, fare i conti con gli spazi, dicono gli organizzatori, e da qui nasce l'evento che vede la vendita di alcuni testi che per data e contenuto, avrebbero dovuto essere collocati in magazzino.

Per accedere al mercatino, l’ingresso è in Contrada delle Mura n.16, dalle 9 alle 13.

Si proseguirà nei giorni 29, 30 e 31 maggio sempre dalle ore 9.00 alle ore 13.00