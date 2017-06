Mese Dantesco 2017: ultimo appuntamento con Ylenia Riccardi

La Commedia incontra i Vangeli apocrifi: Dante e il testo “segreto” di Nicodemo. Il tema al centro dell'ultimo appuntamento con il Mese Dantesco 2017 che si è tenuto ieri alla Fondazione S.U.M.S. in Citta.

La professoressa Ylenia Riccardi, già docente di latino, greco e materie umanistiche nel nostro liceo, ha tenuto una conferenza sul rapporto del Sommo Poeta con le Sacre Scritture, soprattutto quelle oggi meno note e frequentate.

La Riccardi, laureata in Lettere Classiche all’Alma Mater Studiorum di Bologna e dottoranda presso la facoltà di Divinity della prestigiosa università scozzese di St. Andrews, con una tesi sulle redazioni ebraica e greca del Libro dei Proverbi che riprende e perfeziona la sua dissertazione magistrale, è esperta traduttrice ed esegeta biblica.

Il suo intervento ha preso il via dall'analisi del quarto canto dell'Inferno, dove il Dante, delineando la condizione degli spiriti pagani del Limbo, descrive con estrema precisione la discesa agli Inferi di Cristo, dando prova di conoscere il Vangelo di Nicodemo, testo appartenente alla schiera dei vangeli Apocrifi, le scritture "nascoste" (o, addirittura, “false”), nate in realtà per completare e sviluppare spunti contenuti nei testi di Matteo, Marco, Luca e Giovanni.

Il ciclo di Letture Dantesche si tiene anche quest’anno con il patrocinio della Segreteria alla Cultura, dell’Ambasciata d’Italia a San Marino e della Commissione Nazionale dell’Unesco; organizzato in collaborazione con la Scuola Secondaria Superiore e si può realizzare grazie al contributo della Società Unione Mutuo Soccorso.