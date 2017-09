Un TESORO sammarinese (UNESCO) per tutti

Per le GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO San Marino apre musei e mostre proponendo passeggiate storico naturalistiche

PATRIMONIO E NATURA un binomio su cui sviluppare un “panorama di possibilità”. Il Monte e il territorio sono, grazie all'UNESCO, un'attrattiva universale dei sammarinesi per tutti. Turismo e Cultura fanno del Titano un unicum senza paragoni, accessibile e sostenibile. Le rocche affacciate sul mare tra valli e camminamenti, che aprono a Marche, Toscana e Romagne, sono una proposta vincente: una pietra preziosa e rara (unica) incastonata nel diadema italiano tra storia e paesaggio. Sentieri della memoria e passaggi naturalistici diventano, così, realtà turistica.

Pacchetti per singoli e gruppi con servizi e guide sammarinesi anche per disabili in ALL INCLUSIVE. Questo il progetto operativo al passo coi tempi capace di attrarre giovani e famiglie da tutto il mondo cambiando (catalizzando) l'economia del paese. TURISMO prima risorsa del bello basata su PATRIMONIO E NATURA unici e irripetibili.

Nel weekend gratuite le mostre MOON ROCK sui frammenti lunari al Museo di Palazzo Pergomi Belluzzi insieme ad ARCOBALENO 900 sulla pittura italiana del XX secolo. Passeggiate guidate alla Tanaccia e sulla Rupe in escursioni anche su sentieri ciclabili a cura di SMXplore.

