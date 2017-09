Torna i Talenti dei Castelli: oggi a Rtv le registrazioni delle performance

Prime fasi del talent show per scoprire gli artisti 'nascosti' in ogni Castello della Repubblica

Ballerini, cantanti, attori, ginnasti in fila in attesa del proprio turno. Sono i partecipanti de I Talenti dei Castelli, lo show-concorso che vede persone di tutte le età sotto ai riflettori per mettersi alla prova. Oggi negli studi di Rtv le registrazioni delle performance di chi si è iscritto al talent. I concorrenti provengono da tutti e 9 i Castelli della Repubblica. Il concorso, arrivato alla terza edizione, è organizzato da Banca di San Marino in collaborazione con l'emittente di Stato.



C'è chi canta, chi propone l'arte della recitazione, chi si esprime con la poesia e chi si esibisce in discipline ginniche. Il requisito fondamentale è stupire pubblico e giuria. Per il vincitore, che sarà decretato nella finale del 24 dicembre, un premio in denaro. E per il suo Castello, una somma da destinare alla realizzazione di opere pubbliche.



Il prossimo passo è la pubblicazione on-line delle registrazioni di tutti gli iscritti. Dal 6 ottobre, fino al 19, gli utenti da casa potranno votare tramite Facebook. Le loro preferenze, insieme a quelle della giuria, porteranno alla rosa di nove finalisti che sarà resa nota a fine ottobre.



Nel video Luca Cicchetti, Responsabile Commerciale Banca di San Marino.



Mauro Torresi