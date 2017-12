ALE&FRANZ un ritorno sammarinese da "LATITANTI"

Arrivano i comici, fuori abbonamento, stasera al Nuovo di Dogana in RIDIAMOCISÙ Ale&Franz nello spettacolo “TANTI LATI. LATITANTI” per la regia di Alberto Ferrari

Da qualunque parte la giri, la vita, ha diversi lati da mostrare: TANTI LATI e a volte tutti noi siamo LATITANTI... per chi ci sta davanti. ALE&FRANZ, Due comici navigati e di razza, che vengono dal cabaret con tanta tv alle spalle in ormai 25 anni di sodalizio, affrontano il palcoscenico: recitando, cantando, divertendo... con ironia surreale, amara, da far pensare... Il pubblico è abituato alla loro satira sociale e di costume e i due si possono permettere di divagare su tutto divertendo tutti in una sarabanda di tipi umani da far girar la testa. Uno stile tutto loro non senza capovolgimenti e soprese finali. Gli attori Tornano in Repubblica ricordando gli inizi al Petrella di Longiano, la loro permanenza da amici a Roncofreddo. La Romagna nel cuore e per San Marino tanto amore. Intanto stanno rodando un nuovo lavoro su Jannacci e Gaber sempre a modo loro e naturalmente torneranno sempre, da noi, tra la Riviera e il Monte.