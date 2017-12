30 anni con gli ultimi: il compleanno della CAPANNA DI BETLEMME

30 anni di CASA D'ACCOGLIENZA per senza fissa dimora. La Capanna di Betlemme della Associazione Papa Giovanni XXIII di Don Benzi ricorda gli ultimi e i diseredati passati di lì

Era l'87 quando Don Oreste pensò a una casa per i barboni (allora li chiamavano così) senza dimora e soli con tanti bisogni ai margini di tutto abbandonati da tutti. Con un sogno: riabilitare e reinserire aiutando a recuperare autostima e dignità agli emarginati. Con lui dal 2000 anche un ex giudice belga, MICHEL ROLAND, che dedicò fino all'ultimo tutto se stesso ai suoi (li considerava una vera famiglia e viveva con loro alla Capanna dove poi è morto). Un progetto voluto da Michel divenuto itinerante in giro per le città e in diverse realtà con la PAPA GIOVANNI le case si sono moltiplicate dappertutto divenendo il presepe di oggi: Maria, Giuseppe e Gesù, come li vedeva il Don in ognuno degli ospiti uomini, donne, bambini raccolti per strada accompagnati insieme ai volontari a casa...

Non ci sono più gli esclusi nella società del gratuito ci sono solo fratelli con un Padre e una Mamma.

Intervista con Walter Vitale Volontario Papa Giovanni XXIII