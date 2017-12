Torna AGATHA CRISTIE vista da KENNETH BRANGH ma al CineConcordia

Continua la programmazione serale di ASSASSINIO SULL'ORIENT EXPRESS tratto da Agatha Christie per la regia di Kenneth Branagh con un cast stellare

È la versione di Branagh. Il noto attore cinematografico e regista teatrale ha portato al cinema il suo POIROT con qualche licenza poetica rispetto al classico di AGATHA CHRISTIE. Meno testo e più immagini. Scene movimentate sul treno del delitto con i suoi 12 personaggi su e giù per i vagoni del trano più famoso del mondo bloccato dalla bufera A 70 anni dall'ORIENT EXPRESS con l'uscita del libro pubblicato a puntate oltre alle 4 versione cinematografiche di cui la più famosa è quella del '74 di Sidney Lumet con Albert Finney. Soliti ingredienti conosciuti messi in scena in modo elegante stile anni Trenta, Art déco. Oltre a Johnny Depp che viene ucciso... tante star e facce da Hollywood più o meno da oscar. Protagonisti intenti a recitare per mentire. Vista la fama del romanzo leggendario quasi tutti conoscono il finale... eppure le sorprese non mancano con alcune situazioni teatrali tipiche della vena classica del cinema branaghiano.

Intrighi, rimandi, situazioni da suspance fanno della storia (conosciuta dai più) più di un film.

