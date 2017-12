ORCHESTRA CELESTE: "Un piccolo gesto per un grande obiettivo"

Progetto educativo solidale natalizio della SCUOLA MEDIA sedi di Fonte dell'Ovo e Serravalle

Scuola Media e Banda militare insieme per solidarietà. 3 serate al Nuovo di Dogana con le favole musicali dell'ORCHESTRA CELESTE. “Un piccolo gesto per un grande obiettivo” è un progetto interdisciplinare del percorso didattico pluriennale all'educazione civica nelle scuole. L'obiettivo è la raccolta fondi per le adozioni a distanza e l'aiuto alle associazioni di volontariato territoriali. Prima degli spettacoli allestito il MERCATINO DI SOLIDARIETA' nel centro sociale per la vendita solidale degli oggetti realizzati dai ragazzi durante i laboratori. Diretti dal M° Stefano Gatta oltre 50 musicisti sammarinesi suonano per beneficienza davanti a un migliaio di studenti delle secondarie con i loro insegnanti e il personale non docente. Cultura del diritto e della pace alla base del corso di formazione dei giovani per la crescita personale e sociale dei futuri cittadini.

fz