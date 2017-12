Il MOTIVATORE dei vip: consigli per SAN MARINO

In visita sul Monte il consulente di presidenti e sportivi americani, ROBERT JHONSON, esperto di marketing e business, consulente di Google e Toyota, ci ha raccontato il suo METODO

ROBET JHONSON è un'autorità conosciuta e riconosciuta per il suo curriculum ( Harvard e vari master) e le consulenze a Clinton, Michel Giordan, Bill Gates come motivatore ha scritto oltre 20 testi, prodotto film e programmi tv. Di passaggio a San Marino (dove coltiva antiche amicizie e dove ha studiato l'italiano: è alla sua III visita anche con incontri pubblici) chiude il suo tour europeo proprio da noi parlando dei 5 PILASTRI DEL BUSINESS con imprenditori e operatori economici.

Lo abbiamo incontrato per parlare del “TRUCCO” CHE NON SI VEDE se non nel cambiamento di persona e impresa (spirituale, motivazionale, etico di lavoro e vita, perciò economico).

fz



Intervista con Robert Jhonson, Consulente Business e marketing