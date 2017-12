INCONTRI DENTRO... in pinacoteca le facce graffiate della TADDEI

Inaugurazione prenatalizia per la mostra di PATRIZIA TADDEI pittrice e scultrice sammarinese già docente alle medie e alle superiori

Gli Istituti Culturali propongono fino al 18 febbraio 2018 in Pinacoteca San Francesco la personale di ceramiche e dipinti, TI HO INCONTRATO IERI, a cura di Marisa Zattini. Le opere in GRAFFIATO sono arrivate alla BIENNALE DI VENEZIA e in CINA ricordando i souvenir anni Cinquanta e Sessanta della sua San Marino. Ritratti e visi in varie tecniche “miste” rappresentano gli incontri e le facce di persone che “graffiano” l'io dell'autrice. Soggetti e sentimenti sono espressioni dei “sussulti artistici come soffi” che popolano il suo mondo creativo. La Taddei lavora sin dagli anni Settanta allestendo un progetto artistico che continua in mostre e concorsi collettivi in CREAZIONI anche fuori dal paese.

fz